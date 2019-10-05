"Монако" проиграл "Монпелье" в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монпелье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Флоран Молле, Педру Мендеш и Анди Делор.

Головин был удален в проигранном матче «Монако»

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