Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин был удален в проигранном матче «Монако»

"Монако" проиграл "Монпелье" в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монпелье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Флоран Молле, Педру Мендеш и Анди Делор.
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