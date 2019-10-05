Футбол
Газета.RuГоловин был удален в проигранном матче «Монако»
"Монако" проиграл "Монпелье" в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монпелье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Флоран Молле, Педру Мендеш и Анди Делор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.
Российская газета 09:34
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Космос
Исследователи заявили о найденном фрагменте НЛО
Специалисты поделились подробностями исследования обнаруженного недавно предмета, который является фрагментом экзотического материала.
Rusargument вчера в 20:25
Происшествия
Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов среди сотрудников
Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден.
Российская газета вчера в 16:47
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
РИА Новости 08:35
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на игру
Стартовые составы на игру 12-го тура РПЛ объявили ЦСКА и «Ростов».
ProstoProSport 08:32
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Политика
Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II
Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Политика
Это наш последний блокпост, — неонацисты у границ ЛНР
Неонацист Андрей Билецкий, всего два дня назад скандаливший с Петром Порошенко за кулисами шоу Шустера, уже прибыл на Донбасс, где записал видеообращение к "патріотам" и Зеленскому.
Rusvesna.su 08:41
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
Российская газета 05:00
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Гаджеты
Новые iPhone подешевели в России. Цены
Продажи новых флагманских смартфонов iPhone начались в России всего лишь две недели назад, но некоторые поставщики уже снижают цены на устройства.
Российская газета 04 октября в 10:32
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30