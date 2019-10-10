Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Головин дисквалифицирован на один матч

Советский спортвчера в 23:48

Александр Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1

ODDS.ru00:53

Головин дисквалифицирован на один матч

Спорт-Экспрессвчера в 19:44

Головин дисквалифицирован на один матч

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Хавбек «Монако» Головин дисквалифицирован на один матч

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Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»

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Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Известия08 октября в 17:00
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В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
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Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
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ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.
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Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
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Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
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В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию

15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
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Происшествия

В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
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Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками

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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач

Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
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Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

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Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
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Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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В Лондоне умер беглый российский банкир

Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.
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Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным

Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
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Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

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Один человек пострадал при стрельбе в монастыре в Оренбуржье

При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
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Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков

Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
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Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла

Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Госдума отказалась сделать выходной на Пасху

Госдума отклонила законопроект об установлении выходного дня на Пасху, передает корреспондент «Росбалта».
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Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
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