Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»
Sport24.ruвчера в 21:02
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