Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Головин дисквалифицирован на один матч

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Политика Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Футбол Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме Стало известно, в какой форме сыграет сборная России в матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

Общество Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.

Общество Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.

Политика Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».

Финансы Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.

Общество В России могут начать штрафовать родителей курящих детей В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.

Происшествия Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".

Авто «АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Политика Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.

Экономика Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Армия и оружие Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.

Происшествия Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.

Шоу-бизнес Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Гаджеты Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8 Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.

Теннис Хачанов проиграл Фоньини и вылетел с «Мастерса» в Шанхае Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Политика Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».

Общество Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.