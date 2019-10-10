Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»
Sport24.ruвчера в 21:02
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:35
Политика
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
РИА Новости 07:29
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
РИА Новости 04:26
Футбол
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме
Стало известно, в какой форме сыграет сборная России в матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
RT на русском 07:10
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 07:20
Общество
В России могут начать штрафовать родителей курящих детей
В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.
Газета.Ru 03:29
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com вчера в 06:36
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.
Известия 08:17
Экономика
Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов
Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
ТАСС 04:30
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Теннис
Хачанов проиграл Фоньини и вылетел с «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Нева Спорт 03:04
Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 08:09
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
TV BRICS вчера в 09:37
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом
Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.
Телепрограмма 01:48
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета 07 октября в 23:54