Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Хавбек «Монако» Головин дисквалифицирован на один матч

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Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»

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Головин дисквалифицирован на один матч

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Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Известия08 октября в 17:00
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Началась наземная фаза турецкой операции в Сирии

Турция начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу

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Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
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Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими»

Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".
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