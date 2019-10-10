Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»
Sport24.ruвчера в 21:02
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Футбол
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Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования.
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Коммерсантъ вчера в 21:55
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В Иркутске произошло землетрясение
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В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 вчера в 15:19
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Лионель Месси назвал свой лучший гол
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На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
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Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими»
Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".
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