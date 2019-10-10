Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»
Sport24.ruвчера в 21:02
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Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 11:44
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 07 октября в 18:08
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Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru 08 октября в 20:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества
Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
7Дней.ру 10:30
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости 15:40
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
Вести.Ru вчера в 14:45
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый KIA Seltos установил рекорд по количеству принятых заявок на старте продаж с 22 августа на индийском авторынке — такого результата не удавалось достичь здесь ранее ни одному производителю.
32CARS.ru 03:57
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
RT на русском 09:30
Футбол
Россия — Шотландия 4:0 (2-й тайм)
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Народные новости 10:00
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
RT на русском 12:11
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
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Путин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов
Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС.
РБК 11:52
Гаджеты
Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Газета DAILY вчера в 15:35
Общество
Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 15:47