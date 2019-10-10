Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на один матч

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