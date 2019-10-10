Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
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Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»
Sport24.ruвчера в 21:02
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«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
С 1 января 2020 года перестают действовать обязательства «Нафтагаза» по поставкам газа населению по льготным ценам Уже со следующего года на Украине изменится формула расчета цены газа для населения.
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Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.
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Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
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Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
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В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
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Пришло время Джона Болтона и прочих американских ястребов, то есть время провокаций в Солсбери (нагнетания антироссийской истерии в Европе), попыток переворота в Венесуэле, развертывания новых американских сил в Восточной Европе, отмены вывода американцев из Сирии, начала блокады Ирана и торговой войны с Китаем.
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Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
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Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:03
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
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На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
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РИА Новости 12:24
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Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
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Антиретровирусная терапия способствует созданию резервуара латентных форм ВИЧ
Новое исследование показало, что терапия ВИЧ-инфекции приводит к стабилизации популяции латентной формы вирусов.
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Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
REGNUM вчера в 13:03
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
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Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
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CyberSport.ru вчера в 10:35
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Нобелевский лауреат Ольга Токарчук называла поляков «убийцами евреев»
«Вам придется столкнуться со своей собственной историей и попытаться переписать ее снова и снова, не скрывая всех тех ужасных вещей, которые мы делали как колонизаторы, как национальное большинство, подавляющее меньшинство, как убийцы евреев», – обратилась она к телезрителям.
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