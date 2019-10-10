Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на одну игру французской футбольной Лиги 1 за удаление в матче девятого тура с «Монпелье» (1:3). Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.

Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1

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