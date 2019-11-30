Футбол
РИА НовостиГоловин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш
Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.
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Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Встреча с Данией закроет групповой этап, она пройдет в Копенгагене. Ранее стали известны составы групп на чемпионат Европы — 2020.
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По данным «Коммерсанта», Михаил Каабак – один из немногих в России врачей, который проводит трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг.
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В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
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В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
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Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
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Медицинскими специалистами определены и названы семь лучших продуктов, помогающих нормализовать давление при гипертонии.
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В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Происшествия
В белгородской школе учитель информатики подрался с учеником на уроке
В общеобразовательной школе №15 города Белгорода на уроке информатики произошел конфликт между учителем и учеником, переросший в драку.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
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Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
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Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона.
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Футбол
Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Технологии
DOOM запустили на старом фотоаппарате
Стоит заметить, что в качестве подопытного кролика выступила камера Kodak Digital Science DC260 ZOOM, которая была выпущена в 1998 году.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре
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Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.