Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.

Головин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш

Здоровье Ушла из жизни годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака По данным «Коммерсанта», Михаил Каабак – один из немногих в России врачей, который проводит трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг.

Происшествия В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Происшествия В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.

Политика Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.

Авто Skoda запустила производство новой Skoda Octavia Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.

Футбол Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.

Технологии DOOM запустили на старом фотоаппарате Стоит заметить, что в качестве подопытного кролика выступила камера Kodak Digital Science DC260 ZOOM, которая была выпущена в 1998 году.