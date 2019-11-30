Футбол
РИА НовостиГоловин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш
Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.
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Музыка
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Авто
Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Происшествия
В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату
Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая в юности воровала и собирала бутылки
Общество
С 1 декабря маркировка шин и духов станет обязательной
Ранее сообщалось, что маркировка молочных продуктов станет обязательной с июня 2020 года.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Политика
Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей
Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Шоу-бизнес
Павел Прилучный подтвердил факт измен Агате Муцениеце
32-летний российский актер театра и кино Павел Прилучный подтвердил факт измен своей 30-летней супруге и коллеге по ремеслу Агате Муцениеце.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Футбол
Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Футбол
Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Энергетика
«Нафтогаз» пытается добиться ареста активов «Газпрома» в Латвии
"Нафтогаз" пытается добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" на территории Латвии – украинская компания подала соответствующее ходатайство в Суд Видземского предместья Риги, говорится в отчете на сайте российского холдинга.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.