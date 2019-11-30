Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГоловин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш

Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.
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Интервью с Александром Головиным — о сборной России, «Монако», Артёме Дзюбе

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Головин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш

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