Футбол

Sport.ruSport.ruГоловин может не сыграть с Бельгией

По данным "Чемпионата", хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин может не сыграть в ближайшем матче отбора Евро-2020 против Бельгии (16 ноября).
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Участие Головина в матче с Бельгией под вопросом

Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.
Чемпионат06:02

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Участие Головина в матче с Бельгией под вопросом

Чемпионат06:02

Головин может не сыграть с Бельгией

Sport.ru06:30

Головин может не сыграть против Бельгии

Газета.Ru06:23

СМИ узнали об угрозе пропуска Головиным матча против сборной Бельгии

РБК07:47

СМИ: Головин может пропустить матч с Бельгией

RT на русском07:40

Головин может не сыграть в матче против Бельгии

Спорт день за днем09:10

«Чемпионат»: участие Головина в матче с Бельгией под вопросом. Последний матч «Монако» он отыграл на уколах

Бомбардир.ру06:30
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:53, Ашберн
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