Футбол
Sport.ruГоловин может не сыграть с Бельгией
По данным "Чемпионата", хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин может не сыграть в ближайшем матче отбора Евро-2020 против Бельгии (16 ноября).
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Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.Чемпионат06:02
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