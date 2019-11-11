Футбол
ProstoProSportГоловин может пропустить матч с Бельгией
Игрок сборной России Александр Головин может не сыграть с Бельгией в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.Чемпионат06:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Сибирь накроют аномальные морозы
По словам Вильфанда, в связи со сложившимися погодными условиями будет выпущено штормовое предупреждение об аномально низкой температуре.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Общество
Блогерам Instagram запретили говорить о политике
Блогеры Instagram, которым платформа платит за съемку видео для IGTV, заключают договор, в котором имеется пункт о том, что им запрещено поднимать темы "социальных проблем, выборов или политики".
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Политика
Путин призвал министров сделать прививки от гриппа
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа.
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Футбол
«Краснодар» сравнил Берга с Быстровым
Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Экономика
Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Общество
Глушаков подал против бывшей жены иск на 203 млн
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал иск против бывшей супруги Дарьи.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.