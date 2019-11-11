Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.

с чего всё началось

Игрок сборной России Александр Головин может не сыграть с Бельгией в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Спорт день за днем

Головин может пропустить матч с Бельгией

Спорт день за днем

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Общество Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина сменил владельца Как сообщает РБК, сто процентов акций теперь принадлежит компании "Корпорация развития".

Шоу-бизнес Басков не приехал на «Золотой граммофон» в Петербурге После концерта артист отправился в аэропорт, но самолет не вылетел вовремя. Об этом басков рассказал в своем Instagram 11 ноября.

Наука Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.

Происшествия Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.

Политика Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Политика Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.

Общество От наличных денег полностью отказались 2% россиян Большинство (89%) россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.

Общество В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Общество У семьи бывшего прокурора Хакасии нашли таунхаус в Испании "Эхо Москвы" опубликовало расшифровку расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про экс-прокурора Хакасии, а ныне прокурора Москвы Дениса Попова.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».

Энергетика Нефть опустилась ниже $62 за баррель Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Общество Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.