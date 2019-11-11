Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.

с чего всё началось

Игрок сборной России Александр Головин может не сыграть с Бельгией в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Головин может пропустить матч с Бельгией

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