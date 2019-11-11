Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.

с чего всё началось

Игрок сборной России Александр Головин может не сыграть с Бельгией в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Спорт день за днем

Головин может пропустить матч с Бельгией

Спорт день за днем

Экономика Первые миллионы Дарькина. Экс-губернатор Приморья принял решение Сумма образована исходя из номинальной стоимости 200 обыкновенных акций, цена одной ценной бумаги составляет 175 тыс. руб. Это будут первые миллионы Дарькина со дня основания ПАО "Фонд ТИГР".

Общество Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом» Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».

Общество Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.

Общество Сенаторы придумали, как поделить ребёнка при разводе Отца или мать, которые не разрешают детям видеться с близкими родственниками или отказываются выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю, смогут наказать штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток.

Футбол Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Энергетика «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Происшествия Молодой сахалинец погиб в Анивском районе Молодой человек не справился с управлением, трактор опрокинулся.

Кино Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.

Космос Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.

Космос Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму Исследователи космического пространства из Италии, Франции и Англии сообщили, что Вселенная на самом деле имеет форму сферы.

Политика Депутат бундестага считает Крым российским Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.

Энергетика Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.

Политика FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Политика Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный» В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.

Наука Разработаны программируемые носимые роборуки Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Кино Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).

Космос NASA презентовало первый электрический самолет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.

Наука Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.