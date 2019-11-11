Футбол
ProstoProSportГоловин может пропустить матч с Бельгией
Игрок сборной России Александр Головин может не сыграть с Бельгией в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Бельгией пока находится под вопросом. 23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах.Чемпионат06:02
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