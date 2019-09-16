Футбол
Sport.ruГоловин назвал главное отличие чемпионата Франции от РПЛ
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин оценил уровень чемпионата Франции.
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Яхты и шампанское или дом и футбол? Головин рассказал о своей жизни в Монако
Спорт-Экспрессвчера в 17:25
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Хоккей
Кузнецов дисквалифицирован на три игры НХЛ
Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.
Первый областной 14 сентября в 12:07
Политика
Чемезов отрицает существование «политбюро» «ближнего круга» Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС вчера в 18:04
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» победил на кинофестивале в Торонто
ТАСС вчера в 14:06
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском вчера в 21:19
Энергетика
Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля
Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы, лишила страну почти 60% добычи, а мир — 6% поставок нефти.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru вчера в 14:14
Происшествия
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом.
ТАСС вчера в 11:40
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Здоровье
В Минздраве сообщили о внедрении в России новой вакцины от гриппа
Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.
RT на русском вчера в 20:57
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Омск» выпустил крылатую ракету в Тихом океане.
Известия вчера в 20:53
Авто
В Уфе распродают партию арестованных авто
14 октября в Уфе пройдут сразу два аукциона по продаже арестованного имущества.
UfacityNews.ru вчера в 22:05
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
РИА Новости вчера в 07:37
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря
Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Аргументы и Факты вчера в 21:41
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58