Хоккей Кузнецов дисквалифицирован на три игры НХЛ Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.

Политика Чемезов отрицает существование «политбюро» «ближнего круга» Путина Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Армия и оружие Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.

Армия и оружие В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019» Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.

Политика В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Энергетика Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы, лишила страну почти 60% добычи, а мир — 6% поставок нефти.

Происшествия При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.

Общество Названа самая высокооплачиваемая профессия в России В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.

Происшествия В Казахстане столкнулись автобус и поезд В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Здоровье В Минздраве сообщили о внедрении в России новой вакцины от гриппа Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.

Авто В Уфе распродают партию арестованных авто 14 октября в Уфе пройдут сразу два аукциона по продаже арестованного имущества.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Общество В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Космос Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.