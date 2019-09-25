Футбол
РБКГоловин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.
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«Динамо» продолжает падение, Головин разорвал «Ниццу», Широков верит в Карпина в «Спартаке»
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Гендиректор «Монако»: «Головин – удивительный игрок. И продолжает прогрессировать»
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РИА Новости вчера в 17:51
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Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
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Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК вчера в 17:56
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Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
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Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
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«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
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На МКС отказала российская система кондиционирования
Российский космонавт Александр Скворцов сообщил об отказе российской системы кондиционирования на борту МКС, передает РИА "Новости".
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Правительство РФ раскритиковало Забайкалье за медленный ремонт дорог
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Ибрагимович забил с отрицательного угла
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Lenta.ru вчера в 08:33
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В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти
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Газета.Ru вчера в 09:52
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Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Армия и оружие
Зеленский привез в ООН не ту пулю
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН показал пулю калибром 12,7 миллиметра, которой в Донбассе в 2016 году якобы был убит оперный певец Василий Слипак.
Lenta.ru вчера в 12:56
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Моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
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Армия и оружие
США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту
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Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V
Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.
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