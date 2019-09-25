Футбол

РБКРБКГоловин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Французские издания оценили игру Головина в матче с «Ниццей» на 9 баллов

Чемпионат06:40

Жардим выделил Головина после первой победы «Монако» в сезоне

Bookmaker-ratings.ru03:26

Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1

Все про Спорт ру00:22

Раздевалка «Монако» после победы над «Ниццей». Головина тепло поздравило руководство клуба

Sportbox.RU03:43

Патрик Виейра: «Головин провел выдающийся матч против нас»

Матч ТВ05:59

Виейра: «Я мог бы сработать лучше как тренер в матче с „Монако“»

Sport24.ruвчера в 22:52

Головин получил по 9 баллов от L’Equipe и Nice Matin

Спорт-Экспресс05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Общество

Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве

Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость

Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Футбол

«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России

Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
РИА Новости 06:56
Происшествия

Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии

Алена Шишкова ответила на обвинения пользователей, упрекающих ее в нездоровой худобе.
СоцИнформБюро 03:45
Происшествия

В Тюменской области пропала няня с младенцем

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Российская газета 04:40
Политика

Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан

Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Культура

Стала известна причина срыва Владимира Соловьева в эфире

Известный российские телеведущий Владимир Соловьев недавно устроил скандал прямо в эфире.
Дни24 02:40
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Футбол

Евсеев рассказал, что Глушаков мог перейти в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков мог стать футболистом башкирского клуба.
Нева Спорт 01:17
Общество

Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.
REGNUM 05:43
Политика

Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг

В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру 06:31
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Экономика

Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Здоровье

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии, 22 сентября сообщила Daily Mail со ссылкой на врачей штата Раджастан.
Красная весна 22 сентября в 04:03
Политика

Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге

По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное