Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.

Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

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