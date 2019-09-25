Футбол
РБКГоловин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.
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Происшествия
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
РИА Новости 05:17
Происшествия
В Донецке загорелся склад с боеприпасами
Крупный пожар возник на складе боеприпасов в Донецке, в районе поселков Горняк и Землекопы, сообщают Вести.ру в среду, 25 сентября.
Известия 05:27
Происшествия
В Барнауле мужчина зарезал пятилетнего сына
По версии СК РФ, в среду утром в своем доме в городе Барнауле мужчина нанес четыре удара ножом по телу своего сына, и мальчик погиб от ран.
Росбалт 04:50
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости 07:46
Баскетбол
Андрей Кириленко: «У нас никогда не будет такого, как в НБА»
Президент РФБ Андрей Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket объяснил, почему в России никогда не будет такой модели развития баскетбола, как в США.
Sports.ru 02:20
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Транспорт
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Общество
В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях
В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.
Известия 07:19
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС вчера в 13:02
Политика
Правительство одобрило запрет на «клетки» в залах суда
Правительство положительно отозвалось о проекте закона, предусматривающего запрет «клеток» в залах судебных заседаний.
iReactor 05:04
Футбол
Ибрагимович закрутил мяч в ворота с отрицательного угла
Форвард закрутил мяч в ворота с отрицательного угла, и этот момент попал на видео.
Life.ru 06:53
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Общество
В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин
В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
Общество
В ямальских школах открылись «Точки Роста»
Ямал присоединился к федеральному марафону - в 50 субъектах страны открылись более 2000 центров образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».
Муравленко 24 03:06
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России
Российская газета 07:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01