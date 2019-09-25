Футбол

РБКРБКГоловин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.
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