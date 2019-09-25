Футбол
РБКГоловин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.
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«Монако» одержал первую победу в сезоне благодаря дублю и голевой передаче Головина
ODDS.ru24 сентября в 17:00
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РИА Новости вчера в 19:02
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
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РЕН ТВ 13:14
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МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
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Кудрин заступился за ЦБ после слов Путина о подкручивании показателей
Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент.
Ведомости 10:36
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В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
РИА Новости 10:48
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Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
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МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
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Известия Мордовии вчера в 08:08
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Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Авто
Новую Skoda Octavia покажут в ноябре
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года.
110km.ru 23 сентября в 17:56
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
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Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости 24 сентября в 12:40
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Коммерсантъ вчера в 15:00
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Вечерняя Москва вчера в 06:18
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Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга
В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
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Чемпион мира по версии WBA Бивол проведет бой с Кастильо 12 октября
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США).
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Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд
Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
Московский Комсомолец 11:25
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Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
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Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11