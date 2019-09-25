Футбол

РБКРБКГоловин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

Встреча седьмого тура французского чемпионата «Монако» — «Ницца» прошла во вторник вечером и завершилась победой хозяев 3:1. Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. Эти результативные действия стали для 23-летнего россиянина первыми в сезоне.
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Виейра: Головин провел выдающийся матч

LiveSport.ruвчера в 06:09

Пресс-служба «Монако» назвала Головина «Александром великим»

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«Монако» назвал Головина «Александром Великим»

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«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»

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«Монако» одержал первую победу в сезоне благодаря дублю и голевой передаче Головина

ODDS.ru24 сентября в 17:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
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Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 сентября совершит визит в Самарскую митрополию, где посетит Поволжский православный институт в Тольятти, освятит самарский Софийский собор и встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

Слово и Дело 08:10
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
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Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов

Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.
Пятый канал вчера в 15:17
Армия и оружие

Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ 13:14
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Экономика

Кудрин заступился за ЦБ после слов Путина о подкручивании показателей

Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент.
Ведомости 10:36
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РИА Новости 10:48
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Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники

Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
N+1 12:16
Происшествия

МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году

МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Армия и оружие

В ДНР уничтожили очередной украинский беспилотник

ГЛАС.RU 08:44
Авто

Новую Skoda Octavia покажут в ноябре

Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года.
110km.ru 23 сентября в 17:56
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости 24 сентября в 12:40
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Религия

Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга

В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
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Чемпион мира по версии WBA Бивол проведет бой с Кастильо 12 октября

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США).
ТАСС 12:29
Происшествия

Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд

Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
Московский Комсомолец 11:25
Музыка

Натали порадовала поклонников новым треком

Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
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Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Шоу-бизнес

У участницы команды КВН диагностировали рак желудка четвертой степени

StarHit.ru 13:00
Политика

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
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