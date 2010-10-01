Футбол
RT на русскомГоловин назвал отличие между чемпионатами России и Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:52, Вашингтон
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Экономика
Стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Происшествия
Заминированный автомобиль взорвался на севере Сирии
На севере Сирии возле одной из больниц взлетел на воздух заминированный автомобиль.
REGNUM 13:55
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем»
"Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Газета.Ru 17:06
Теннис
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.
Спорт-Экспресс 03:02
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» на его поле
Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Главные события разыгрались во второй половине.
Московский Комсомолец 11:40
Футбол
«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти
Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.
Красная весна 17:08
Политика
США объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.
REGNUM 17:35
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
Авен поспорил с Путиным о либеральной идее
Путин ранее в интервью FT назвал либеральную идею устаревшей Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" заявил, что считает либеральные ценности незыблемыми, передает РБК.
BFM.ru 17:44
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Кино
Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат
Известия 15:17
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru вчера в 02:00
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета вчера в 05:37