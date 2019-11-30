Футбол
ИзвестияГоловин назвал полезным крупное поражение от Бельгии перед Евро-2020
Отмечается, что два матча из трех в группе сборная России проведет в Санкт-Петербурге, где в ноябре проиграла Бельгии в квалификационном турнире Евро-2020 (1:4). В этой встрече соперники определили победителя отборочной группы, заранее обеспечив себе выход в финальную часть.
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Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Авто
Стало известно, что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заявила, что не может ответить взаимностью миллионам российских мужчин, которые ею восхищаются.
Армия и оружие
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Армия и оружие
Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях
На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил.
Наука
Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи
Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Происшествия
Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове
В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
Политика
Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Происшествия
В Белгороде учитель подрался с учеником на уроке информатики
Анна Козловцева <~> Ученик, подравшийся с учителем в Белгороде, угрожал другим преподавателям.
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Авто
Chery добавила автозапуск в комплектацию Chery Tiggo 4 Cosmo
В пакете зимних опций автомобиля есть обогрев руля, поверхности лобового и заднего стекол, передних и зданий сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Футбол
ФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который был перенесен.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-Морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М», завершено, корабль готовится к испытаниям.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.