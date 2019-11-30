Отмечается, что два матча из трех в группе сборная России проведет в Санкт-Петербурге, где в ноябре проиграла Бельгии в квалификационном турнире Евро-2020 (1:4). В этой встрече соперники определили победителя отборочной группы, заранее обеспечив себе выход в финальную часть.

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