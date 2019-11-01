Футбол
ЧемпионатГоловин назвал три вещи в России, по которым скучает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.
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Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Российская газета 05:51
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Спорт
Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг
Спорт-Экспресс 04:46
Происшествия
Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона
Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил школьник из Иркутска, десятиклассник Вячеслав Дорошенко.
РБК вчера в 18:59
Общество
Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке
В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews вчера в 10:09
Спорт
Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем
Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира.
Спорт-Экспресс 05:23
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 28 ноября в 01:55
Экономика
ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году
В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли на 0,7% в 30 субъектах России.
Газета.Ru 28 ноября в 07:15
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Lenta.ru вчера в 18:47
Политика
Путин высказался против замены «мамы» на «родителя №1»
Сообщается, что «Родитель №1» и «Родитель №2» вместо «мать» и «отец» применяют в документации, например, в Штатах.
RuNews24.ru 02:33
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Советский спорт 03:57
Экономика
Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии
За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.
URA.Ru 27 ноября в 01:10
Армия и оружие
Донбасс: «всушника» из 10-й горно-штурмовой бригады сразила пуля снайпера
Вчера на Донбассе погиб 26-летний «всушник» из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Алексей Капустян.
Rusvesna.su 04:29
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Газета.Ru 04:28
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
БИЗНЕС Online 28 ноября в 10:08
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о своём альбоме «Это я»
Российский певец Сергей Лазарев представил новый, уже шестой, сольный альбом «Это я». Он рассказал, что работать над ним было тяжелее всего.
News.ru 04:53
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Космос
Хаббл обнаруживает динамический галактический дуэт
Вместе, дуэт называется Arp 293 и они взаимодействуют.
AstroNews.ru вчера в 09:56
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Политика
Зеленский обсудил снижение цен на отопление на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.
ПРАЙМ 05:32