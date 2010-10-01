Футбол
ЧемпионатГоловин назвал три вещи в России, по которым скучает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.
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Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Происшествия
Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии
Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Здоровье
Вероника Скворцова осмотрела в Уфе линейный ускоритель
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Мачт между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Авто
Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Игры
Авторы MechWarrior 5: Mercenaries рассказали о генерации заданий
Случайная генерация заданий учитывает множество параметров, и все можно выбирать и задавать вручную или же доверить слепому случаю.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Политика
Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что пригласил болбоя Каллума Хайнса на командный ужин перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Футбол
Швед Юнгберг может сменить Эмери на посту наставника «Арсенала»
Бывший футболист лондонского "Арсенала" Фредди Юнгберг рассматривается руководством "канониров" в качестве потенциального преемника действующего главного тренера команды Унаи Эмери.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержан за взятку
Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.