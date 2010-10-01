Футбол

ЧемпионатЧемпионатГоловин назвал три вещи в России, по которым скучает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.
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Головин назвал три вещи в России, по которым скучает

Чемпионат02:40

По чему скучает Александр Головин?

Спорт-Экспресс02:50

Головин рассказал, чего ему не хватает в Монако

ProstoProSport03:15
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Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 20:52
Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
Происшествия

Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии

Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
Московский Комсомолец 04:40
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Здоровье

Вероника Скворцова осмотрела в Уфе линейный ускоритель

Общественная электронная газета вчера в 07:29
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Мачт между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Футбол

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 04:34
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Авто

Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Новые автомобили 01:32
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Игры

Авторы MechWarrior 5: Mercenaries рассказали о генерации заданий

Случайная генерация заданий учитывает множество параметров, и все можно выбирать и задавать вручную или же доверить слепому случаю.
Игромания.ру вчера в 14:45
Транспорт

На первые поезда в Крым продано более 80% билетов

Коммерсантъ 03:58
Футбол

Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
ГЛАС.RU 04:19
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
Политика

Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

BFM.ru 03:48
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что пригласил болбоя Каллума Хайнса на командный ужин перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Sportbox.RU 00:47
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 28 ноября в 19:11
Футбол

Швед Юнгберг может сменить Эмери на посту наставника «Арсенала»

Бывший футболист лондонского "Арсенала" Фредди Юнгберг рассматривается руководством "канониров" в качестве потенциального преемника действующего главного тренера команды Унаи Эмери.
Вести.Ru вчера в 04:40
Хоккей

«Амур» разгромил «Спартак», забросив четыре шайбы за пять минут

Чемпионат 04:15
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
BFM.ru 04:42
Космос

На МКС все туалеты вышли из строя

Говорит Москва 27 ноября в 04:20
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
ТАСС вчера в 12:42
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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