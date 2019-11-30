Футбол

ProstoProSportProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020

2 фото
Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Головин поддержал Де Брёйне, раскритиковавшего новый формат жеребьёвки Евро

Чемпионат03:09

Головин рассказал, с кем хотел бы сыграть на Евро-2020

Спорт-Экспресс03:30

Головин о бронзе на Евро-2020: «Это будет успех, но хотелось бы забраться повыше»

Sports.ru03:37

Александр Головин: Бронза на Евро-2020 будет успехом, но хотелось бы забраться выше

Советский спорт04:44

Головин: Бронза на Евро-2008? Хотелось бы забраться повыше

Нева Спорт03:09

Головин назвал задачи сборной России на Евро-2020

ProstoProSport04:22

Полузащитник «Монако» Головин рассказал об амбициях на Евро-2020

Газета.Ru07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика

На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В Посольстве заявили, что россиян нет среди пострадавших в Гааге

Российское Посольство в Нидерландах сообщило, что среди пострадавших от нападения неизвестного мужчины с ножом, по предварительным данным, граждан РФ нет.
Радио Комсомольская правда 07:48
Политика

Зеленский провёл совещание по снижению цен на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства страны пути снижения цен на отопление в декабре.
News.ru 06:58
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Единоборства

Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Вести.Ru 02:58
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Футбол

Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Футбол

«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Sport24.ru 07:32
Хоккей

«Амур» разгромил «Спартак» в матче КХЛ

РБК 06:26
Общество

Москву ждут снег и волны потепления

В декабре москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".
Вести.Ru 05:55
Происшествия

В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения

Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
REGNUM 06:38
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Росбалт 04:39
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на третьей тренировке в Абу-Даби, Квят — 12-й

Sportbox.RU 06:09
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Спорт

Россия обыграла Китай на старте женского чемпионата мира по гандболу

Сборная России начала чемпионат мира с победы над сборной Китая. Команда Амброса Мартина не показала главным соперницам ничего.
Чемпионат 06:11
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Происшествия

В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату

Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Взгляд.ру 06:40
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Гаджеты

Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер

Как стало известно, смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер, где основная камера будет с пятью модулями, а фронтальная получит три датчика.
Astera 05:19
Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке

RT на русском 07:35
Политика

Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
News.ru 07:35
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное