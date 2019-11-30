Футбол
ProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020
Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
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Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Происшествия
В Посольстве заявили, что россиян нет среди пострадавших в Гааге
Российское Посольство в Нидерландах сообщило, что среди пострадавших от нападения неизвестного мужчины с ножом, по предварительным данным, граждан РФ нет.
Политика
Зеленский провёл совещание по снижению цен на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства страны пути снижения цен на отопление в декабре.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Футбол
Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Футбол
«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы
Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Общество
Москву ждут снег и волны потепления
В декабре москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".
Происшествия
В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Спорт
Россия обыграла Китай на старте женского чемпионата мира по гандболу
Сборная России начала чемпионат мира с победы над сборной Китая. Команда Амброса Мартина не показала главным соперницам ничего.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Происшествия
В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату
Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Как стало известно, смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер, где основная камера будет с пятью модулями, а фронтальная получит три датчика.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Политика
Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.