Футбол
ProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020
Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
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Наука
Впервые удалось сделать ЭКГ синему киту
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона.
Футбол
Определились составы всех групп ЕВРО-2020
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Автоспорт
Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
Здоровье
Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения
Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Происшествия
Глава киевского банка оценил ущерб от взрыва
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Наука
Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным»
Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.
Футбол
Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»
В Коми ликвидировано возгорание в шахте «Яреганефть», в результате которого два человека погибли и двое пострадали.
Политика
«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду
Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Авто
Названы основные изменения для автомобилистов РФ с 1 декабря
Эксперты назвали основные изменения ПДД, которые нужно знать автомобилистам в РФ.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.