Футбол

ProstoProSportProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020

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Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
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