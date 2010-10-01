Футбол
ProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020
Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
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Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Александр Мясников разъяснил, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль приступил к 12-му патрулированию в Сирии
Российская военная полиция и турецкие военные приступили к 12-му патрулированию в приграничном районе Сирии в нескольких десятков километров к северу от Эль Камышли.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии.
Происшествия
На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана
На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Спорт
Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг
Наука
Amazon представила новую версию беспилотной машинки DeepRacer
Компания Amazon представила новую версию беспилотной машинки DeepRacer, которая позиционируется как платформа для изучения алгоритмов машинного обучения инженерами и программистами.
Происшествия
Сыктывкарский педофил, пристававший к школьнице, попал на видео
Общество
На российско-финской границе «гниёт» яхта. Выборгская таможня объяснила, почему возвращенное финну судно неделю не выпускают из РФ
Судно Charlotte, которое с 20 ноября таможня не выпускает из РФ, остается в морском пункте пропуска «Брусничное» на Сайменском канале из-за неуплаченных таможенных платежей.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй".
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Футбол
Въезд россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 хотят упростить
Шенгенские визы могут начать выдавать по упрощенной схеме российским болельщикам, которые соберутся на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.
Политика
Путин высказался против замены «мамы» на «родителя №1»
Сообщается, что «Родитель №1» и «Родитель №2» вместо «мать» и «отец» применяют в документации, например, в Штатах.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Музыка
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
Общество
В России выросло производство черной икры
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Армия и оружие
National Interest оценил смертоносную российскую снайперскую винтовку
Крупнокалиберный патрон толкает пулю со стальным наконечником весом 254 грана со скоростью 770 м / с. Так, пуля способна пробить бронежилет при выстреле с расстояния 600 м. Автор материала заключил, что НАТО нечего противопоставить российской СВДК.
Политика
Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по его импичменту
Глава комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер заявил, что президенту США Дональду Трампу дают время на принятие решения о даче показаний в конгрессе.