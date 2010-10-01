Футбол

ProstoProSportProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020

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Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
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