Футбол
ProstoProSportГоловин назвал задачи сборной России на Евро-2020
Футболист сборной России Александр Головин назвал задачи выступления национальной команды на Евро-2020. По его словам, во время участия в турнире спортсмены обычно ставят максимальные задачи и не ограничивают цель лишь выходом из группы.
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Происшествия
Замглавы свердловского СК задержан за взятку
Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»
В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
Общество
Минтруд не сможет сделать 31 декабря выходным днем
В Минтруде РФ заявили, что в этом году не могут сделать 31 декабря выходным днем.
Музыка
Неонацисты вынудили группу «Время и Стекло» отменить концерт во Львове
Организаторы концерта украинской группы «Время и Стекло» отменили выступление во Львове, сообщает delo.ua.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы
Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме в ООН
Представители Украины предприняла попытку сорвать выступление российского делегата на форуме ООН.
Общество
Губы дьявола: новый тренд в косметологии захватил российских женщин
Новая мода на "губы-осьминоги", или "губы дьявола", завоевывает российское пространство.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Культура
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Политика
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Мачт между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Политика
Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь
Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
Технологии
В России впервые провели хирургическую операцию через 5G
В России впервые продемонстрировали возможности сетей пятого поколения, с помощью которых была проведена хирургическая операция.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.