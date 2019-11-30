Футбол

Вести.RuВести.RuГоловин назван лучшим игроком «Монако» в ноябре

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре. Выбор был сделан на основе голосования болельщиков монегасков. За россиянина было отдано подавляющее число голосов – 68,5 процента.
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Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков

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