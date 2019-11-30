Футбол
Вести.RuГоловин назван лучшим игроком «Монако» в ноябре
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре. Выбор был сделан на основе голосования болельщиков монегасков. За россиянина было отдано подавляющее число голосов – 68,5 процента.
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Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися детьми
Сергей Лазарев разместил в Instagram видео из семейного архива. На коротком видео певец запечатлён вместе со смеющимися детьми.
Происшествия
Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненных выплат
Бывший рабочий съемочной площадки "Дом-2" Владимир Шахов, пострадавший при взрыве в начале 2012 года, по суду добился компенсации.
Армия и оружие
Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года
Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Происшествия
Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове
В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Политика
Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Шоу-бизнес
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты
Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Авто
Компании Geely и Volvo построили новый купе-кроссовер
Трехрядный купе-кроссовер Lynk & Co 05 станет одним из двух представителей SUV, которые присоединятся к трем существующим моделям в линейке китайского бренда: кроссоверам 01 и 02, а также седану 03.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Космос
Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Армия и оружие
У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы
Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
Армия и оружие
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Происшествия
Суд арестовал экс-сотрудника департамента образования Москвы
По словам собеседника, уголовное дело в отношении экс-сотрудника связано с его прошлым местом работы и не имеет отношения к деятельности в департаменте образования и науки.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.