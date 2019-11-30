Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре. Выбор был сделан на основе голосования болельщиков монегасков. За россиянина было отдано подавляющее число голосов – 68,5 процента.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Политика Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Авто Компании Geely и Volvo построили новый купе-кроссовер Трехрядный купе-кроссовер Lynk & Co 05 станет одним из двух представителей SUV, которые присоединятся к трем существующим моделям в линейке китайского бренда: кроссоверам 01 и 02, а также седану 03.

Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Космос «Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2» Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.