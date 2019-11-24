"Монако" проиграло "Бордо" в матче 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бордо". В составе победителей голами отметились Пабло Насименто и Николас де Превилль, который реализовал пенальти.

Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»

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