Футбол
Газета.RuГоловин не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»
"Монако" проиграло "Бордо" в матче 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бордо". В составе победителей голами отметились Пабло Насименто и Николас де Превилль, который реализовал пенальти.
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Паулу Соуза — о победе над «Монако»: «Обыгрывать такие команды особенно важно»
Спорт-Экспрессвчера в 12:32
Светлая Голова. Александр Головин на пороге важнейшего выбора в карьере
Реальное время21 ноября в 23:00
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Общество
Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии
В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Хоккей
Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян
Общество
Женщина сломала 10 ребер во время кашля
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля, сообщает Daily Mail. Данный случай произошел в провинции Чжэцзян.
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Экономика
Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах
Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Происшествия
В Приамурье пять человек погибли в ДТП
"В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали", - сообщает пресс-служба УМВД по области. Уточняется, что детей среди них нет.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Политика
Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией
Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Политика
США обвинили Украину во вмешательстве в выборы
Украина пыталась сорвать президентские выборы в США в 2016 году. С такими обвинениями выступили сразу два американских конгрессмена.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Действующий президент Румынии побеждает на выборах
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Политика
В Конгрессе США заявили, что Украина вмешивалась в американские выборы
По данным телеканала CNN, конгрессмен Ли Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы.