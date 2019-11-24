Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»

"Монако" проиграло "Бордо" в матче 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бордо". В составе победителей голами отметились Пабло Насименто и Николас де Превилль, который реализовал пенальти.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

У «Монако» 6 удалений в 14 турах Лиги 1 – больше всех в топ-5 чемпионатах

Sports.ruвчера в 11:07

«Бордо» – «Монако» – 2:1, 24 ноября 2019 года, как сыграл Александр Головин

Чемпионатвчера в 11:30

«Бордо» — «Монако» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 12:08

«Монако» Головина потерпел поражение от «Бордо», россиянин отдал предголевую передачу (ВИДЕО)

Sport.ruвчера в 12:44

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

Матч ТВвчера в 08:15

Паулу Соуза — о победе над «Монако»: «Обыгрывать такие команды особенно важно»

Спорт-Экспрессвчера в 12:32

Светлая Голова. Александр Головин на пороге важнейшего выбора в карьере

Реальное время21 ноября в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:54, Вашингтон
Общество

Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии

В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Национальная служба новостей вчера в 06:43
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Российская газета 01:44
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Общество

Женщина сломала 10 ребер во время кашля

Китаянка сломала 10 ребер во время кашля, сообщает Daily Mail. Данный случай произошел в провинции Чжэцзян.
Московский Комсомолец 01:32
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Российская газета 01:43
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Газета.Ru 01:40
Транспорт

Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

REGNUM 01:23
Происшествия

В Приамурье пять человек погибли в ДТП

"В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали", - сообщает пресс-служба УМВД по области. Уточняется, что детей среди них нет.
Российская газета 01:16
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Политика

Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Путешествия

Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
RT на русском вчера в 21:00
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Происшествия

Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

ТАСС 00:59
Политика

США обвинили Украину во вмешательстве в выборы

Украина пыталась сорвать президентские выборы в США в 2016 году. С такими обвинениями выступили сразу два американских конгрессмена.
РЕН ТВ 01:48
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Действующий президент Румынии побеждает на выборах

RT на русском вчера в 15:12
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Политика

В Конгрессе США заявили, что Украина вмешивалась в американские выборы

По данным телеканала CNN, конгрессмен Ли Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы.
RuNews24.ru вчера в 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное