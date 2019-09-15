"Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дарио Бенедетто, также отличились Валер Жермен и Димитри Пайет.

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Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем»

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