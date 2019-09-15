Футбол
Газета.RuГоловин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем»
"Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дарио Бенедетто, также отличились Валер Жермен и Димитри Пайет.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:52, Вашингтон
Кино
Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат
Известия 15:17
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Экономика
В программу двухпроцентной ипотеки в ДФО инвестируют 5-10 млрд рублей
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век» заявил о том, что на программу льготной ипотеки под два процента будет выделено пять-десять миллиардов рублей.
Rostov gazeta 13 сентября в 13:52
Здоровье
На Кубани вылечили 4,5 тыс. пациентов из других регионов и стран
C начала года пролечено 4,5 тысячи пациентов из разных стран и регионов.
Краснодарские известия 04:10
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Политика
Джонсон сравнил Британию с Халком
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком.
Взгляд.ру 08:16
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Футбол
Головин назвал отличие между чемпионатами России и Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 17:47
Политика
Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева
Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Гаджеты
Realme выпустит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfacityNews.ru 13 сентября в 05:05
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Шоу-бизнес
Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.
Аргументы и Факты 11:16
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai выпустит в продажу обновлённый Solaris в октябре.
Актуальные Новости вчера в 02:20
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru вчера в 08:37
Происшествия
Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
Уточняется, что украинка приехала из Закарпатской области и предположительно жила в цыганской общине.
Газета.Ru 17:01
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 13 сентября в 16:39
Игры
На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tale по аниме «Хвост феи»
В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
Игромания.ру 10:14
Космос
Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной
Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru вчера в 05:46