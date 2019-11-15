Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаГоловин не сыграет с Бельгией из-за травмы

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Полузащитник Александр Головин не сыграет против Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции главный тренер команды Станислав Черчесов. «У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией», - цитирует его «Чемпионат».
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Станислав Черчесов
Сбор прошел так, как и планировали. Все было подготовлено, и поле, и погода была хорошая. Головин и в Сочи вышел, попробовал, и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.
— Станислав Черчесов, футболистSports.ru 05:24

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