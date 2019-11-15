Сбор прошел так, как и планировали. Все было подготовлено, и поле, и погода была хорошая. Головин и в Сочи вышел, попробовал, и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Спорт день за днем

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Спорт день за днем

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