Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин не сыграет со сборной Бельгии

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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Станислав Черчесов
Сбор прошел так, как и планировали. Все было подготовлено, и поле, и погода была хорошая. Головин и в Сочи вышел, попробовал, и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.
— Станислав Черчесов, футболистSports.ru 05:24

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