Футбол
Газета.RuГоловин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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Сбор прошел так, как и планировали. Все было подготовлено, и поле, и погода была хорошая. Головин и в Сочи вышел, попробовал, и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.
— Станислав Черчесов, футболистSports.ru 05:24
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Спорт день за днем05:39
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