Футбол
Газета.RuГоловин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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Черчесов о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение
Спорт день за днем05:39
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Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Общество
Мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне
Мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как сами россияне всего 47 000 рублей.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Происшествия
МВД задержало обманувших более тысячи человек лжериелторов
Полицейские задержали 10 человек.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Общество
Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»
Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что ему иногда хочется провалиться под землю из-за происшествий в ведомстве, поэтому он больше не будет давать комментариев СМИ.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Футбол
Дюков: Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры ЧР
Арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не будет судить в ближайших турах, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Политика
На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Происшествия
СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику
Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
Музыка
Little Big представили мини-альбом Go Bananas
Российская треш-поп группа Little Big выпустила мини-альбом Go Bananas, а также опубликовала на YouTube клип на заглавную песню.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Политика
Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа»
Фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Общество
Маркировка молочной продукции станет обязательной
С 1 июня 2020 года начнется введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.
Общество