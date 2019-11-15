Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Спорт день за днем

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Спорт день за днем

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Происшествия Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

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Музыка Little Big представили мини-альбом Go Bananas Российская треш-поп группа Little Big выпустила мини-альбом Go Bananas, а также опубликовала на YouTube клип на заглавную песню.

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