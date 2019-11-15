Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

Спорт день за днем

Головин не сыграет со сборной Бельгии

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