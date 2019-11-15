Футбол
Газета.RuГоловин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
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Черчесов о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение
Спорт день за днем05:39
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Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Общество
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что ему иногда хочется провалиться под землю из-за происшествий в ведомстве, поэтому он больше не будет давать комментариев СМИ.
Происшествия
Омбудсмен предложил проверить соцслужбы Крыма после убийства девочки
В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Об исчезновении из квартиры приёмной дочери сообщил её отчим 13 ноября.
Происшествия
Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ
Экономика
РЭЦ рассказал о переменах в структуре российского экспорта
Несырьевой товарный экспорт стал летом этого года ключевым драйвером ускоренного роста ВВП, наилучшую динамику демонстрируют новые в структуре экспорта сегменты промышленности и сельского хозяйства, сообщил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Общество
Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»
Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Политика
Нарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
Музыка
Little Big представили мини-альбом Go Bananas
Российская треш-поп группа Little Big выпустила мини-альбом Go Bananas, а также опубликовала на YouTube клип на заглавную песню.
Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о том, как пытался помочь Заворотнюк
В одном из интервью СМИ Иосиф Пригожин рассказал, что пытался оказать помощь в лечении Анастасии Заворотнюк.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Наука
Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни
У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.
Общество
Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных
Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в Сибири на 20 °С
Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится на 20 °С. Об этом сообщает РИА Новости.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Фигурное катание
Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве
Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.