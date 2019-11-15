Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. 19 ноября россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдёт в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

Спорт день за днем

Головин не сыграет со сборной Бельгии

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