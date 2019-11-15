Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Спорт день за днем

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Спорт день за днем

Политика Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

Политика CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Футбол Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Общество В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

Происшествия Российский ученый-математик отравился «Кротом» Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Армия и оружие На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий "В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Музыка Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.

Политика Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга Россия передала Норвегии осужденного в апреле за шпионаж Фруде Берга, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг.