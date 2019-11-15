Футбол
The Moscow PostГоловин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение
Спорт день за днем05:39
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Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Футбол
Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Футбол
Экс-тренер «Мордовии» Максимов возглавит полтавскую «Ворсклу»
Полтавский клуб возглавит Юрий Максимов, последним местом работы которого была азербайджанская «Кешля».
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Общество
В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка
Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
Происшествия
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий
"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Политика
Германия оценила данные следствия по делу MH17 с упоминанием Шойгу и Бортникова
В Германии считают серьезными последние заявления Совместной следственной группы (ССГ, JIT) по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Музыка
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет помогать семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.
Футбол
Бразильский экс-футболист «Спартака» женился на русской модели
Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Луис Адриано женился на русской модели Екатерине Дорожко.
Политика
Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга
Россия передала Норвегии осужденного в апреле за шпионаж Фруде Берга, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Происшествия