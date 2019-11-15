Футбол

The Moscow PostThe Moscow PostГоловин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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