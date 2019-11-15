Футбол
The Moscow PostГоловин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение
Спорт день за днемвчера в 05:39
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Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй свободной практики перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Фигурное катание
В короткой программе Гран-при России Трусова проиграла Медведевой
Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве.
Футбол
Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри
Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили силовиком об угрозах
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и другие автора законопроекта о домашнем насилии обратилась в силовые структуры из-за угроз.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали Т-80
Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Общество
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 20019 года.
Происшествия
В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Политика
Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа
Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Общество
РАН подвела итоги выборов новых академиков и членов-корреспондентов
Голосование в Российской академии наук состоялось накануне, а сегодня были подведены итоги выборов.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО
Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
Футбол
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.