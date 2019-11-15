Футбол
The Moscow PostГоловин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение
Спорт день за днемвчера в 05:39
Врач: футболист из Кузбасса Головин может пропустить важный матч из-за перегрузки в паху
VSE42.RU12 ноября в 23:20
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Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Армия и оружие
Die Welt признал автомат Калашникова «смертоноснее» бомб и ракет
Немецкое издание Die Welt посвятило статью самому знаменитому в мире русскому авитомату АК, приурочив ее к 100-летию со дня рождения изобретателя этого оружия Михаила Калашникова, которое отметили 10 ноября.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Футбол
Арустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»
За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Экономика
На следующий Форум легкой промышленности позовут Дмитрия Медведева
Ивановская область, сказал Евтухов, остается лидером отрасли, столицей российского текстиля, и следующий форум снова может состояться в Иванове.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Политика
Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Футбол
Русская жена экс-игрока «Спартака» Адриано попросила не называть её разлучницей
Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано, в своём «инстаграме» обратилась к людям, заподозрившим её в разрушении прежней семьи футболиста.
Происшествия
В Татарстане девочка-подросток стала женой 29-летнего имама
Как рассказала Камиля Асылгараева корреспондентам телеканала, никах для пары прочитал сам 29-летний избранник девушки.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Здоровье
Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию
Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Происшествия
В Генштаб ВСУ сообщили предварительную причину взрывов в Балаклее
Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Баскетбол
Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком восьмого тура Евролиги
Американский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс назван лучшим игроком восьмого тура Евролиги.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в московской сети
В 2019 году в число популярных брендов вошел производитель Xiaomi, который уступает Apple менее 1%. Пятерка лидеров в списке самых распространенных в сети Tele2 смартфонов состоит из моделей Apple (iPhone 7, 6, 6S, SE и 5S).
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.