Футбол

Sports.ruSports.ruГоловин не сыграет в матче с Бельгией

Россия — Бельгия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
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