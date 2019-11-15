Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

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