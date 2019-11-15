Футбол
The Moscow PostГоловин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение
Спорт день за днемвчера в 05:39
Врач: футболист из Кузбасса Головин может пропустить важный матч из-за перегрузки в паху
VSE42.RU12 ноября в 23:20
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
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Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
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Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
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Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»
Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
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Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
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Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составила 4 месяца
Новый кроссовер Hyundai Venue разошелся летом тиражом около 35 тыс. автомобилей, а за сентябрь и октябрь корейскому бренду удалось реализовать еще 27 тыс. машин.
Общество
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за «желтых жилетов»
Более двух десятков станций парижского метрополитена закрыли в субботу из-за протестов "желтых жилетов".
Хоккей
Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
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В Роспатенте показали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Изучив изображения из документов, можно сделать однозначный вывод: УАЗ "Патриот" 2020-го модельного года получит новые задние фонари "строгой" формы с С-образными отформовками.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Состоялся обмен раскрытыми шпионами между Россией, Литвой и Норвегией
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России — Николая Филипенко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены литовским судом за шпионаж.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Grinding Gear Games представила Path of Exile 2
Общество
В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин
В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Происшествия
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду
Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Здоровье
Нарколог предупредил о вреде курения кальяна
Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
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