Футбол

The Moscow PostThe Moscow PostГоловин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Головин и Черышев пропустят матч против Бельгии

Газета.Ru01:21

Кузбассовец Александр Головин не примет участие в игре Россия - Бельгия

Avoka.do01:00

Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную России: Не вводите людей в заблуждение

Спорт день за днемвчера в 05:39

Станислав Черчесов — об Акинфееве, Головине, сборной Бельгии и форме

Спорт-Экспрессвчера в 08:40

Интервью со Станиславом Черчесовым и Артёмом Дзюбой перед Бельгией

Чемпионатвчера в 07:00

Головин не сыграет с Бельгией из-за дискомфорта в области паха

Sports.ruвчера в 10:15

Врач: футболист из Кузбасса Головин может пропустить важный матч из-за перегрузки в паху

VSE42.RU12 ноября в 23:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Здоровье

Глобальная эпидемия суперинфекций началась

Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Футбол

Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»

Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
Матч ТВ 05:55
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста вчера в 06:56
Наука

Впервые исследована связь между антиматерией и темной материей

Ученые впервые исследовали связь между антиматерией и загадочной темной материей.
МИР 24 13 ноября в 16:59
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости 14 ноября в 11:05
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru вчера в 17:56
Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue составила 4 месяца

Новый кроссовер Hyundai Venue разошелся летом тиражом около 35 тыс. автомобилей, а за сентябрь и октябрь корейскому бренду удалось реализовать еще 27 тыс. машин.
Тарантас Ньюс вчера в 12:35
Общество

В Париже закрыли более 20 станций метро из-за «желтых жилетов»

Более двух десятков станций парижского метрополитена закрыли в субботу из-за протестов "желтых жилетов".
РЕН ТВ 04:21
Хоккей

Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

RT на русском 04:41
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Политика

В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета 12 ноября в 21:31
Авто

В Роспатенте показали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Изучив изображения из документов, можно сделать однозначный вывод: УАЗ "Патриот" 2020-го модельного года получит новые задние фонари "строгой" формы с С-образными отформовками.
Новые автомобили 14 ноября в 11:01
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Политика

Состоялся обмен раскрытыми шпионами между Россией, Литвой и Норвегией

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России — Николая Филипенко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены литовским судом за шпионаж.
REGNUM 00:53
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 14 ноября в 01:46
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru вчера в 17:13
Общество

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Московский Комсомолец 05:11
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК вчера в 08:39
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Футбол

«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Soccer.ru 05:40
Здоровье

Нарколог предупредил о вреде курения кальяна

Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
Москва 24 вчера в 11:14
Политика

Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Наша версия вчера в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное