Футбол
Sports.ruГоловин не сыграет в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
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VSE42.RU12 ноября в 23:20
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