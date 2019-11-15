Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.

Головин не сыграет в матче с Бельгией

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