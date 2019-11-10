Футбол
РИА НовостиГоловин не тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.
РБК вчера в 07:51
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:31
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда вчера в 11:53
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Российская газета 09:17
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» лучшим фильмом 2019 года
Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал".
Москва 24 08:51
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
Общество
Минздрав назвал Дальний Восток самым пьющим регионом России
В десятку самых пьющих стран, по версии Организации экономического развития сотрудничества «Здоровье вкратце», вошли Литва (12,3 л), Австрия (11,8 л) и Франция (11,7 л). Всемирная организация здравоохранения считает самыми пьющими странами Литву, Чехию и Германию.
Коммерсантъ 05:06
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Общество
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
РИА Новости 09:21
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
Экономика
Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Ведомости вчера в 05:01
Наука
В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления
Сколько деревьев нужно посадить, чтобы что-то изменить Начнем с основ: проект TeamTrees планирует посадить 20 миллионов деревьев, а Илон Маск выделил средства на миллион.
Naked Science 09 ноября в 06:05
Общество
Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми
Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми в 2019 году.
Республика Татарстан 04:00
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Политика
Горбачев назвал виновников распада СССР
Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ 09 ноября в 09:17
Футбол
Головин включен в сборную тура чемпионата Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Лиги 1. Команда была составлена ведущим французским спортивным изданием L’Equipe.
Bookmaker-ratings.ru 02:22
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45