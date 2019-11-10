Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.

Головин не тренируется в общей группе сборной России

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