Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.

Головин не тренируется в общей группе сборной России

Происшествия Все материалы дела Голунова были засекречены Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.

Шоу-бизнес Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».

Кино Леонардо Ди Каприо отмечает свое 45-летие Голливудской звезде Леонардо Ди Каприо в понедельник, 11 ноября, исполняется 45 лет.

Происшествия Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ заявил о раскаянии Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, заявил, что раскаивается в содеянном.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Общество Медведев рассказал о последствиях за нарушения реализации нацпроектов «Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — сказал премьер-министр на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Общество Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.

Общество Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.

Общество Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.

Политика Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.

Армия и оружие Появилось видео отработки штурмовиками Су-25СМ авиаудара на Кавказе Минобороны РФ опубликовало видео отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа.

Происшествия В Москве мужчина «заказал» убийство матери ради наследства В Москве 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в попытке организации заказного убийства собственной матери из-за наследства.

Политика Турция начала высылать террористов ИГ Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в понедельник должны быть выдворены ещё три боевика, происхождение которых не называют.

Общество Глушаков подал в суд на бывшую жену Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Происшествия Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Происшествия В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.