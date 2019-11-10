Футбол
РИА НовостиГоловин не тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
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Футбол
Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации
Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57
Происшествия
Все материалы дела Голунова были засекречены
Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.
Коммерсантъ 06:27
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости 06:12
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Известия 02:24
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает свое 45-летие
Голливудской звезде Леонардо Ди Каприо в понедельник, 11 ноября, исполняется 45 лет.
Актуальные Новости 04:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ заявил о раскаянии
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, заявил, что раскаивается в содеянном.
Взгляд.ру 05:56
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Общество
Медведев рассказал о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — сказал премьер-министр на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Парламентская газета 05:52
Наука
Найдена связь между качеством сна и тревожностью
Naked Science вчера в 09:58
Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Политика
Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
ТАСС 06:16
Армия и оружие
Появилось видео отработки штурмовиками Су-25СМ авиаудара на Кавказе
Минобороны РФ опубликовало видео отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа.
Известия вчера в 21:46
Происшествия
В Москве мужчина «заказал» убийство матери ради наследства
В Москве 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в попытке организации заказного убийства собственной матери из-за наследства.
Росбалт 06:00
Политика
Турция начала высылать террористов ИГ
Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в понедельник должны быть выдворены ещё три боевика, происхождение которых не называют.
Профиль 05:32
Происшествия
Такси протаранило пять машин на стоянке в Москве
RT на русском 03:49
Общество
Глушаков подал в суд на бывшую жену
Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
Metaratings 04:36
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Происшествия
Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин
Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Интерфакс 05:26
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
РБК 04:55
Общество
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа.
Радио Маяк 02:59
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.
Новый День 06:24
Футбол
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0
В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином» 23 ноября, а «Арсенал» 24 ноября примет «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 08:13