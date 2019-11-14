Сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Кудряшов в среду работал по индивидуальной программе. В понедельник и вторник Головин не тренировался в общей группе и работал по индивидуальной программе.

Головин не тренируется в общей группе сборной России на сборе в Сочи

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