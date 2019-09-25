Футбол
Евро-футбол.руВладелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
В ролике показаны поздравления российского хавбека команды Александра Головина от руководителей клуба, среди которых владелец Дмитрий Рыболовлев, и главного тренера Леонарду Жардима. Также монегаски показали атмосферу в раздевалке после первой победы в новом сезоне Лиги 1.
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L’Equipe признала Головина лучшим игроком матча «Монако» — «Ницца» и посвятила ему обложку
Sport24.ruвчера в 21:56
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Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
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Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент «Баварии» Ули Хёнесс заступился за голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, у которого возник спор с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном.
Чемпионат 04:58
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
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Короткометражка: кинематографический ролик World of Warcraft «Сильвана и Саурфанг»
В ролике Саурфанг, объединившийся с Альянсом, бросает вызов Сильване, и та его побеждает в поединке Мак’гора.
Мир фантастики 04:22
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru 23 сентября в 08:20
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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Общество
Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»
Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Общество
К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов
Российская газета 04:56
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ченнинга Татума ждет ребенка от нового возлюбленного
Американская актриса, танцовщица и хореограф Дженна Дуан призналась, что ждет ребенка от актера и певца, лауреата премии «Тони» Стива Кази.
Комсомольская правда вчера в 10:28
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Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции
У берегов шведского города Хельсингборга на юге страны на мель село грузовое судно под флагом Гибралтара.
РБК 04:18
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Ведомости вчера в 22:36
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46