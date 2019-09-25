В ролике показаны поздравления российского хавбека команды Александра Головина от руководителей клуба, среди которых владелец Дмитрий Рыболовлев, и главного тренера Леонарду Жардима. Также монегаски показали атмосферу в раздевалке после первой победы в новом сезоне Лиги 1.

Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»

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