Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВладелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»

В ролике показаны поздравления российского хавбека команды Александра Головина от руководителей клуба, среди которых владелец Дмитрий Рыболовлев, и главного тренера Леонарду Жардима. Также монегаски показали атмосферу в раздевалке после первой победы в новом сезоне Лиги 1.
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Раздевалка «Монако» после победы над «Ниццей». Головина тепло поздравило руководство клуба

Матч ТВ03:43

Жардим выделил Головина после первой победы «Монако» в сезоне

Bookmaker-ratings.ru03:26

L’Equipe признала Головина лучшим игроком матча «Монако» — «Ницца» и посвятила ему обложку

Sport24.ruвчера в 21:56

Раздевалка «Монако» после победы над «Ниццей». Головина тепло поздравило руководство клуба

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Главный тренер «Ниццы»: Головин провёл выдающийся матч

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Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1

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«Головин провел выдающийся матч». Главный тренер «Ниццы» — о поражении от «Монако»

Спорт-Экспресс04:30
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
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Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
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Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

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Политика

Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

РБК 03:24
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Общество

Маска пригласили на форум в Кубани с помощью калифорнийских билбордов

Известия 04:13
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол

Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заступился за голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, у которого возник спор с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном.
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Происшествия

В Ленинградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

РИА Новости 05:19
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Гаджеты

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Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Происшествия

Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
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В России обновились правила расчета транспортного налога

В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
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Короткометражка: кинематографический ролик World of Warcraft «Сильвана и Саурфанг»

В ролике Саурфанг, объединившийся с Альянсом, бросает вызов Сильване, и та его побеждает в поединке Мак’гора.
Мир фантастики 04:22
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

News.ru 23 сентября в 08:20
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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Общество

Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»

Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Наука

Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Общество

К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов

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Экс-супруга Ченнинга Татума ждет ребенка от нового возлюбленного

Американская актриса, танцовщица и хореограф Дженна Дуан призналась, что ждет ребенка от актера и певца, лауреата премии «Тони» Стива Кази.
Комсомольская правда вчера в 10:28
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Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

REGNUM 02:07
Происшествия

Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции

У берегов шведского города Хельсингборга на юге страны на мель село грузовое судно под флагом Гибралтара.
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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Ведомости вчера в 22:36
Политика

Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
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