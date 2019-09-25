Футбол

МК-СпортМК-СпортГоловин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Футбольный клуб «Монако» обыграл «Ниццу» в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Головин забит первый гол в новом футбольном сезоне на 29-й минуте встречи.
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