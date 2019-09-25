Футбол
МК-СпортГоловин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Футбольный клуб «Монако» обыграл «Ниццу» в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Головин забит первый гол в новом футбольном сезоне на 29-й минуте встречи.
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак
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Применение идеи релятивистского удвоения изображения позволило исследователям на качественном уровне объяснить зеркальную во времени структуру кривой блеска гамма-всплесков, их относительного растяжения, степень асимметрии и связи с усредненным временным профилем.
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Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
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Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
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Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен
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iReactor 24 сентября в 17:09
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В аэропорту Барнаула, где произошла жесткая посадка Boeing 767 авиакомпании Azur Air, всего за несколько часов до происшествия МЧС проводило учение по тушению самолетов.
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СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми
Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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