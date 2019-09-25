Футбольный клуб «Монако» обыграл «Ниццу» в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Головин забит первый гол в новом футбольном сезоне на 29-й минуте встречи.

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Все про Спорт ру

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны Вице-премьер России Юрий Борисов предложил президенту Владимиру Путину меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны.

Политика Экс-генпрокурор Шокин подал заявление в ВС Украины Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд Украины о признании незаконным его увольнения.

Происшествия Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.

Происшествия Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.

Наука Сверхсветовое движение объяснило кривые блеска гамма-всплесков Применение идеи релятивистского удвоения изображения позволило исследователям на качественном уровне объяснить зеркальную во времени структуру кривой блеска гамма-всплесков, их относительного растяжения, степень асимметрии и связи с усредненным временным профилем.

Политика Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.

Авто Volkswagen поведал о новой Jetta для РФ Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Политика Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.

Наука Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Политика Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен Текст рапорта неназванного представителя американских спецслужб с жалобой на президента США Дональда Трампа рассекречен.

Технологии Роскачество рассказало, как защитить свой мобильный банк от мошенников Прежде всего, следует запретить перевыпуск сим-карты без участия владельца, завести отдельную сим-карту для работы с мобильным банком и никому не выдавать ее номер.

Наука Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.

Политика Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.

Происшествия МЧС Барнаула проводило учение по тушению самолета перед ЧП с «боингом» В аэропорту Барнаула, где произошла жесткая посадка Boeing 767 авиакомпании Azur Air, всего за несколько часов до происшествия МЧС проводило учение по тушению самолетов.

Происшествия СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Кино Sony запустила сетевое СМИ из мира комиксов про Человека-паука Кинокомпания Sony Pictures запустила сайт газеты The Daily Bugle из комиксов про Человека-паука. Об этом 25 сентября сообщил журнал Empire.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.