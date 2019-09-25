Футбол
Экономика сегодняГоловин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако». Ранее стало известно, что Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции.
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«Монако» одержал первую победу в сезоне благодаря дублю и голевой передаче Головина
ODDS.ru24 сентября в 17:00
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Общество
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
РИА Новости 10:01
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика
Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Происшествия
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Путешествия
Минкульт отказался ограничивать китайских туристов в «Царском селе»
Телеканал 360° 24 сентября в 21:47
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча с «КамАЗом»
Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 финала Кубка России с «КамАЗом».
REGNUM 05:48
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Технологии
Boston Dynamics выставила на продажу робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.
News.ru 05:30
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Авто
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения.
110km.ru вчера в 17:29
Футбол
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Футбол
Нападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника
Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольберга, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
Metaratings 09:32
Общество
В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 01:23
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Общество
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Наука
Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями
Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.
N+1 06:05
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM вчера в 04:31
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01