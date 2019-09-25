Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняГоловин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»

Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако». Ранее стало известно, что Головин оформил дубль и сделал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции.
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Реакция французов на игру Головина

Все про Спорт рувчера в 09:38

Гендиректор «Монако» похвалил Головина после матча с «Ниццей»

Sportbox.RUвчера в 13:58

Виейра: Головин провел выдающийся матч

LiveSport.ruвчера в 06:09

«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»

Спорт-Экспресс03:32

Патрик Виейра: «Головин провел выдающийся матч против нас»

Матч ТВвчера в 05:59

Пресс-служба «Монако» назвала Головина «Александром великим»

Чемпионатвчера в 08:26

«Монако» одержал первую победу в сезоне благодаря дублю и голевой передаче Головина

ODDS.ru24 сентября в 17:00
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Общество

Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

РИА Новости 10:01
Политика

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика

Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Путешествия

Минкульт отказался ограничивать китайских туристов в «Царском селе»

Телеканал 360° 24 сентября в 21:47
Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча с «КамАЗом»

Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 финала Кубка России с «КамАЗом».
REGNUM 05:48
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Автоспорт

В Honda заменят моторы, Квят стартует последним

Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Технологии

Boston Dynamics выставила на продажу робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.
News.ru 05:30
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Авто

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения.
110km.ru вчера в 17:29
Футбол

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Футбол

Нападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника

Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольберга, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
Metaratings 09:32
Общество

В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Экономика

В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 01:23
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Общество

В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Наука

Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями

Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.
N+1 06:05
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика

Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM вчера в 04:31
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
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