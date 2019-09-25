«Монако» обыграл «Ниццу» в матче 7-го тура чемпионата Франции – 3:1. Первую победу в сезоне команда одержала благодаря дублю российского полузащитника Александра Головина. На 27-й минуте он открыл счет с передачи хавбека Сеска Фабрегаса ударом в ближнюю девятку.

Головин оформил дубль и отдал голевую в матче «Монако» против «Ниццы»

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